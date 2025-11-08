Antalyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

- Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu ve maçın başında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
- Cerny'in ceza sahasındaki etkili vuruşları sonuçsuz kalırken, Antalyaspor da hızla atağa çıktı fakat Beşiktaş savunması başarılıydı.
- İki takım da sık sık gol arayışlarına girdiği maç Antalya Stadı'nda oynanıyor.
14' Vaclav Cerny, ceza sahası içinde topu önüne aldı, yakın köşeye yerden sert bir vuruş çıkardı. Top yan ağlarda kaldı.
12' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in Cerny'e verdiği ara pasıyla etkili geldi. Cerny savunmayı çalımlayıp vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
10' Antalyaspor hızlı atakla etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya Beşiktaş savunması müdahale etti. Korner.
8' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in sol kanattan yaptığı iyi ortaya Abraham kafayı vurdu. Top önce kaleciye ardından direğe çarptı ve ağlarla buluşmadı.
6' Beşiktaş, sol taraftan bir köşe vuruşu kullanacak.
5' Beşiktaş oyuncuları kendi aralarında kısa paslar yapıyorlar.
2' Beşiktaş, Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Abraham şutunu çıkardı, Antalyaspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu.
2’ Gol… Antalyaspor 0-1 Beşiktaş (Abraham)
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadı'nda oynanan maçta ilk düdük saat 20.00'de çaldı.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin.
