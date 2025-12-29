Abone ol: Google News

Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazasında yaralandı

36 yaşındaki boksör Anthony Joshua'yı taşıyan araç, Nijerya'daki Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 17:00
  • Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazasında hafif yaralandı.
  • Kazada Joshua'nın bulunduğu araç, Ogun-Lagos otoyolunda kaza yaptı ve 2 kişi öldü.
  • Joshua, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ogun Eyaleti Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SON MAÇINDA PAUL'U YENMİŞTİ

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

