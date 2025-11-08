Abone ol: Google News

Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin!

Süper Lig’de bugün Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 13:11
Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin!
  • Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün saat 20.00’de oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın olacak.
  • Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Alper Çetin görev alacak.
  • Maç Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Süper Lig’in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Antalya Stadı’nda mücadele edecek.

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Mücadelede VAR’da Alper Çetin, AVAR’da da Suat Güz ile Mehmet Türkmen görev yapacak.

Eshspor Haberleri