Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin!

Süper Lig’in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Antalya Stadı’nda mücadele edecek.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
Mücadelede VAR’da Alper Çetin, AVAR’da da Suat Güz ile Mehmet Türkmen görev yapacak.