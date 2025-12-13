Antalyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

- Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.
Karşılaşma, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
LİGDEKİ DURUMLARI
Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.
Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor.
