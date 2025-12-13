Abone ol: Google News

Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 17:16
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.

