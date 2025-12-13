Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu

- Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.
- Maçın hakemi Ali Yılmaz olacak, yardımcıları ise Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir.
- AVAR görevi Suat Güz'e verildi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak.
Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.
VAR HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek.