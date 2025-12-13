Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİDER GALATASARAY ANTALYASPOR DEPLASMANINDA

Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkeriö, Jakobs, Sara, Torreria, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek.