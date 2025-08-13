Antalyaspor, ligde 9 sezon sonra ilk peşinde

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.

Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.

9 SEZON SONRA İLK PEŞİNDE

Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.