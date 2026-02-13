Antalyaspor, Samsunspor'u yendi

- Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Samsunspor'u 3-1 yendi.
- Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 23'e yükseltti, Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
- Gelecek hafta Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak, Samsunspor ise Karagümrük ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Antalyaspor, konuk ettiği rakibi Samsunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
ANTALYASPOR'DAN ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 22. dakikada Samuel Ballet, 72. dakikada Nikola Storm kaydetti.
SAMSUNSPOR, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ
Ligde iki hafta sonra kazanan Antalyaspor puanını 23'e yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Samsunspor 30 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Samsunspor, Karagümrük deplasmanına çıkacak.
Öte yandan Samsunspor gelecek hafta içi Konferans Ligi'nde Shkendija'ya konuk olacak.