Antalyaspor, Ümraniyespor'a yenildi

- Antalyaspor, hazırlık maçında Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.
- Ümraniyespor, Serkan Göksu ve Batuhan Çelik'in golleriyle galip geldi.
- Antalyaspor'un tek golünü ise Doğukan Sinik kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren 1. Lig takımı Ümraniyespor, Süper Lig ekibi Antalyaspor ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde mücadele etti.
İstanbul temsilcisi, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 72. dakikasında Serkan Göksu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Antalya ekibi, 76. dakikada Doğukan Sinik'in attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.
KAZANAN ÜMRANİYESPOR
Ümraniyespor, 84. dakikada Batuhan Çelik'in golüyle sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.