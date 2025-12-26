Antalyaspor'da 6 gün izin yapılacak

- Antalyaspor, sezonun ilk bölümünün sona ermesiyle izne çıktı.
Antalyaspor, Süper Lig'de sezonun ilk bölümünün sona ermesinin ardından antrenman programını tamamlayıp izne çıktı.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde çalıştı.
6 GÜNLÜK İZNE ÇIKTILAR
Ligde ilk yarının sona ermesiyle 3 günlük antrenman programını tamamlayan Akdeniz ekibi, 6 günlük izne ayrıldı.
Antalyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü tesislerinde bir araya gelecek.