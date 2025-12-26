Abone ol: Google News

Antalyaspor'da 6 gün izin yapılacak

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından altı gün izne çıktı.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 15:32
  • Antalyaspor, sezonun ilk bölümünün sona ermesiyle izne çıktı.
  • Kırmızı-beyazlı ekip, Alaattin Gülerce yönetiminde yapılan antrenman sonrası 6 gün izin yapacak.
  • Takım, devre arası hazırlıkları için 2 Ocak 2026'da yeniden toplanacak.

Antalyaspor, Süper Lig'de sezonun ilk bölümünün sona ermesinin ardından antrenman programını tamamlayıp izne çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde çalıştı.

6 GÜNLÜK İZNE ÇIKTILAR

Ligde ilk yarının sona ermesiyle 3 günlük antrenman programını tamamlayan Akdeniz ekibi, 6 günlük izne ayrıldı.

Antalyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü tesislerinde bir araya gelecek.

