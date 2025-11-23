Archie Brown: Nerede ihtiyaç duyulursa ben hazırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Rizespor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti.

Müsabaka Fenerbahçe’nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Rizespor galibiyetinin ardından takımın son golünü atan Archie Brown açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİYDİK"

Genç sol bek, "Takım performansıyla ilgili olarak çok iyiydik. Karakter koyduk ortaya. Zirve yarışında bugünkü galibiyet çok değerliydi. Tanrıya şükürler olsun, katkı sağladım. Ben değil tanrı bunu sağladı." dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Archie Brown, "Sol bölgede kendimi konforlu hissediyorum. Başta farklı başlamıştık. Sonrasında değişiklik oldu. Nerede ihtiyaç duyulursa ben hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.