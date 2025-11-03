Arda Güler, Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'den 2023/24 sezonunun başında 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, sarı-lacivertlilere kazandırmaya devam ediyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Güler, Real Madrid formasını 75. kez terletti.

75. KEZ FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz gün oynanan Valencia maçında da sahaya çıkan genç yıldız, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, bu bonusla birlikte Arda Güler'den toplam 26 milyon euro bonservis elde etmiş oldu.

HER 25 MAÇTA BİR 2 MİLYON EURO KAZANDIRIYOR

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon euro bonus kazanacak.

Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon euro.

Arda Güler, Real Madrid ile 100. ve 125. maçlarında da Fenerbahçe'ye 2'şer milyon euro daha kazandıracak.