Arda Güler: Real Madrid efsanesi olmak istiyorum Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen Arda Güler, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna konuştu.

Kendini kulüpte rahat hissettiğini belirten genç yıldız, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" dedi.

"Efsane olmak istiyorum"

Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" ifadelerini kullanan Arda, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız" diye konuştu.