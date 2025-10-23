Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

- Arda Güler, Real Madrid'in Juventus karşısında 1-0 kazandığı maçta üstün performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi.
- 74 dakika sahada kalan Arda Güler, yüksek pas isabeti ve etkili oyunuyla dikkat çekti.
- Genç oyuncunun maçın oyuncusu ödülünü aldığını öğrenince yaşadığı şaşkınlık, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı Jude Bellingham'ın tek golüyle 1-0 kazanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu.
Arda Güler, 74 dakika sahada kalırken 7 kilit pas ve yüzde 97 pas isabetiyle oynadı.
İspanyollar milli futbolcuyu ayakta alkışladı...
GENÇ YILDIZIMIZ ARDA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Milli yıldız ayrıca 6'da 6 uzun top isabeti, yüzde 100 top sürme başarısı ve 10 sahipsiz top kazanmayla maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Maçın oyuncusu seçildiğini yetkililer tarafından öğrenen Arda Güler, büyük şaşkınlık yaşadı.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Genç futbolcunun o tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaştığı o anlar yüz binlerce beğeni aldı.