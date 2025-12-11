Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, pas, topa sahip olma ve şut çalışmasıyla devam etti.
- Takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya hareket edecek.
Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti.
SON ANTRENMAN YARIN
Antrenman, topa sahip olma çalışması ve orta-şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket edecek.