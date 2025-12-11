Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.