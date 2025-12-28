Abone ol: Google News

Arda Güler ve Yiğit Efe Demir karda futbol oynadı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil rotasını Bolu'ya çevirdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda konaklayan genç yıldız, kar yağışı altında Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir ile futbol oynadığı anları, "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notuyla paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 08:53
Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, tatil günlerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Tatil için Bolu'nun doğa harikası turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden Güler, burada bulunan Devlet Konuk Evi'nde Fenerbahçe’de forma giyen Yiğit Efe Demir ile konakladı.

FUTBOL OYNADILAR

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile birlikte dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı.

"KARIN KEYFİNİ YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI"

Neşeli anların yaşandığı o dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

