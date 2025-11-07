Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli yıldızımız Arda Güler, dünya devi Real Madrid'de harikalar yaratıyor...

Real Madrid, genç yıldız Arda Güler'in ekim ayında gösterdiği performansla takımın "Ayın Oyuncusu" seçildiğini açıklamıştı.

EKİM AYININ OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ: ÖDÜLÜNÜ ALDI

Milli futbolcu, form grafiğini yükselterek bu ödüle layık görüldü.

Güler ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma beğeni yağdı.

3 GOL 6 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI

Arda Güler bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.

Öte yandan Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.