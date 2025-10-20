Arda Güler'i maç sonunda şaşırtan istek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya LaLiga’nın 9. haftasında oynanan Getafe-Real Madrid karşılaşmasında eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı, asisti ise 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler yaptı.

Genç futbolcu, 80. dakikada Mbappe’ye gol pasını vererek galibiyetin mimarı oldu.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK ŞORTUNU İSTEDİ

Bu sezonki gol katkısını 7’ye yükselten Arda, Real Madrid formasıyla çıkışını sürdürdü.

Maç sonrası yaşanan bir an ise en az skor kadar konuşuldu.

LaLiga’nın resmi hesabı, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile top toplayıcı bir çocuğun diyaloğunu sosyal medyada paylaştı.

ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK...

Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun Arda’ya yaklaşıp “Şortunu istiyorum” dediği, Arda’nın ise bu isteğe şaşırdığı görülüyor.

Genç oyuncu, kısa bir şaşkınlığın ardından top toplayıcı çocuğa sarılıp, doğrudan soyunma odasına yöneldi.