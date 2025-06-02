Arda Güler'in fiziği dikkat çekti

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İspanya LaLiga'da sezonu Barcelona'nın ardından ikinci sırada noktalayan Real Madrid'in formasını giyen yıldız futbolcu Arda Güler, son görüntüsüyle dikkat çekti.

Kariyerini iki sezondur Madrid ekibinde sürdüren milli futbolcu, sezonun sona ermesiyle birlikte sezonu Türkiye'de aldı.

FİZİĞİ ŞAŞIRTTI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları için İstanbul'a kampa gelen genç isim, çalışmalarına tüm hızıyla devam etti.

Sosyal medya hesabından futbol sahasında paylaşım yapan Arda Güler, fiziğiyle görenleri şaşırttı.

KASLI YAPISI GÖZE ÇARPTI

Üstündeki tişörtü çıkaran 20 yaşındaki oyuncunun vücudundaki büyük değişim gün yüzüne çıkarken, güçlenmiş kas yapısı dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler sonrası futbolseverler Arda Güler'in fiziğindeki değişimi beğendiklerini dile getirdi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan hücum oyuncusu, eflatun-beyazlı takımın formasını 55 kez giydi.

45 milyon euro piyasa değeri bulunan Arda, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asistle mücadele etti.