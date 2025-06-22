Arda Turan: Beşiktaş kelimesi yasak bizim için

Avrupa futbolunun ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekilmişti.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

BEŞİKTAŞ İLE SHAKHTAR KARŞILAŞABİLİR

Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Ilves Tampare eşleşmesinin galibi olacak.

Siyah-beyazlılar, eşleşmede ilk maçını 24 Temmuz'da sahasında oynayacak.

Bu turdaki rövanş müsabakaları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

"FİZİKSEL OLARAK EN İYİ TAKIM OLMALIYIZ"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde adım adım gideceklerini söyledi.

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Turan, şunları dedi:

Günde 3 antrenman yapmakta bir şey yok. Oyunculuk kariyerimde bu sistemle başarılı oldum. Fiziksel olarak en iyi takım olmalıyız. Bunun bir bahanesi yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. O yüzden çalışmak zorundayız.

"BEŞİKTAŞ KELİMESİ YASAK BİZİM İÇİN"

Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki olası Beşiktaş eşleşmesi hakkında, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım. Çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç var. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum.