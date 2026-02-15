Arda Turan: Konferans Ligi’ni kazanmayı hayal ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Shakthar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyleyen Turan, hedeflerine de dikkat çekti.

Ukrayna Ligi’nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"KONFERANS LİGİNİ KAZANIRSAK SADECE FUTBOL DEĞİL SPOR TARİHİNE GEÇERİZ"

Avrupa’da büyük hayallerimiz var. Konferans Ligi’ni kazanmayı hayal ediyoruz. Böyle bir dönemde kazanılacak Avrupa kupası sadece futbol değil, spor tarihine geçecek bir başarı olur. Oyuncularımız siren sesleri altında yaşıyor.

"ASIL MESELE ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDEBİLMEK"

Arda Turan, "Savaş şartlarında takımın fiziksel ve psikolojik toparlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kulüp elinden geleni yapıyor ama 10–15 saatlik yolculuklardan sonra tamamen toparlanmak mümkün değil.

Yine de yüzde 100 mücadeleyi ve asla pes etmemeyi bekliyorum. Hayatta her şey yolundayken ilerlemek kolaydır. Asıl mesele zor şartlarda devam edebilmektir" diye konuştu.