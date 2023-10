Arda Turan'dan motivasyon konuşması! Allah yardımcınız olsun

ensonhaber.com

1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 8. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Bodrum FK'yı konuk etti.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Eyüpspor, üç golle güldü

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Prince Obeng Ampem, 38. dakikada Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

Eyüpspor'da cezalı olan Caner Erkin maçta forma giyemedi.

Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan Eyüpspor, bu galibiyetle 21 puana ulaştı ve milli araya lider olarak girdi. Konuk ekip Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

"Çocuklar bu hayale aşık olmanız lazım"

Maçın tamamlanmasının ardından Eyüpspor'un resmi hesabı teknik direktör Arda Turan'ın kazanılan mücadele öncesinde soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmasını yayınladı.

Genç teknik adam, oyuncularına şu ifadeleri kullandı:

Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir grupsunuz. Birbirinize karşı sevgi ve saygınız sonsuz. Ben sevgisi ve saygısı sonsuz olan takımlarda çok bulundum. Çok iyi sonuçlar aldık ama tarih yazan takımların farkı vardır. Çocuklar bu hayale aşık olmanız lazım. Aşka ihtiyacınız var. Tutkuya ihtiyacınız var. Sevgi ve saygı duymak yetmez. Her gün bu hayal için çalışmanız lazım. Eğer aşık olursanız bu hayal için her gün bunun için yaşarsanız o zaman her şeyi yaparsınız. Sizden tek bir ricam var. Bu hayal için nasıl her gün çalışıyorsak sahaya çıkıp bunu sahada gösterin. Allah yardımcınız olsun.