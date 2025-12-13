Arda Ünyay: Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16’ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.

"GALATASARAY CAMİASINA LAYIK BİR OYUNCU OLACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Arda Ünyay "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.