Arda Ünyay: Oynamaya hazırım!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ardından genç stoper Arda Ünyay, açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAYA HAZIRIM"

Süre bulması hakkındaki sorulara Arda, "Bu maçlar bizim için çok önemli. Milli takım dönüşünde adaptasyon sorunları oluyor sakatlıklar oluyor. Bu rotasyonda herkes kendini hazır tutmak zorunda! Kazım ağabey belki de bu zamana kadar süre almadı ama Aslan gibi de topunu oynadı. Nerede görev verilirse orada oynamaya hazırım!" şeklinde yanıt verdi.