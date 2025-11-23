Asensio: Güzel bir geri dönüş yaptık

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
- Geri dönüşün mimarlarından Marco Asensio, iki golle takımına katkı sağladı.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Asensio (2), Talisca, En Nesyri ve Archie Brown kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 31'e yükselterek derbi öncesi önemli bir galibiyet elde etti.
ASENSIO: "SONUNA KADAR SAVAŞTIK"
Karşılaşmada iki gol atarak geri dönüşün mimarı olan Marco Asensio, maçın ardından şunları söyledi:
Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik ve bunu sahada en iyi şekilde gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyuyor. İlk gol, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İkinci gol de aynı şekilde, inancın sonucuydu.
NENE: "KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"
Maçta 1 asist yapan Nene ise galibiyetle ilgili şunları ifade etti:
2-0’dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşündük. İlk yarı istediğimiz gibi gitmedi ama devre arasında çok konuştuk ve ikinci yarıda farklı bir yüz gösterdik. Bu galibiyet takım için çok önemli. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bu tamamen kolektif bir çalışmanın ürünü.