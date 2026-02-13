Atila Gerin: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-1 yenildi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, mücadelenin ardından hakeme tepki gösterdi.

"BİR DE ÜSTÜNE 10 KİŞİ KALIYORSUNUZ..."

Maç sonu açıklamalarda bulunan Gerin, "Düzeltmem gereken sanırım bir iş var, her maça ilk 10 dakikada geride başlıyoruz. Demek çocukları konsantre edemiyorum. Ona çalışmam lazım. Erken geriye düşmek, hele böyle yerlerde geriye düşmek çok zor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyorsunuz... Şikayet etmeyeceğim, elimde stoper yok ama yine kırmızı kart gördük. Yapacak bir şey yok." dedi.

"GALATASARAY'IN BİZİ YENMEK İÇİN HAKEME İHTİYACI YOK!"

Maçtaki hakem kararları ile ilgili konuşan teknik adam, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın." dedi.

"GALATASARAY'A DA ÇALABİLİYORSA SORUN YOK"

Açıklamalarına devam eden Gerin, "Bize çaldığı kırmızı kartı, Galatasaray'a da çalabiliyorsa söyleyebileceğim bir şey yok. Umut Bozok ile Abdülkerim'in omuz omuza mücadelesinde Galatasaray aleyhine faul çalabiliyorsa sorun yok." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİYLE TUTUNACAĞIZ"

Maçın başında geri düşüp, 38. dakikada eksik kaldıklarını hatırlatan Gerin, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı hem maçın başında 1-0 geri düşmek hem de 55-60 dakika 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var. Beşinci maçıma da geride başladık. Demek ki çocukları iyi konsantre edemiyorum. Çok genç çocuklar. Tecrübeleri çok az. Maçın başında geri düşünce de gerisini getirmek kolay olmuyor. Ben, kendi kalibremizde oynayacağımız maçları düşünerek ilk 30-35 dakikadan memnunum. Galatasaray gibi bir takıma karşı topa sahip olabildik. Geçen haftaki Başakşehir maçında hiç korner atamamıştık. Bu hafta en azından 4 korner attık. Takımımızı adım adım yukarı taşımaya çalışıyoruz. Skor 1-0'dayken Umut ile 1-1'i bulabilseydik oyuna daha da tutunabilirdik, daha morallenirdik. Allah'ın izniyle tutunacağız. Bir ışık gördüm." diye konuştu.