Avrupa'da Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir avantaj peşinde Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir bugün play-off turunda birbirinden kritik sınavlara çıkacak. Kartal, UEFA Konferans Ligi’nde Lozan’a konuk olacak, Başakşehir evinde Craiova ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan Samsunspor ise Atina’da Panathinaikos’la kozlarını paylaşacak.

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden ekiplerden Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir bugün play-off turunda zorlu karşılaşmalara çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan ve 21 yıl sonra Avrupa’ya dönen Samsunspor, saat 21.00’de Panathinaikos deplasmanına çıkacak. Lig aşamasına kalmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, Arda Turan’ın Shakhtar’ını eleyen Yunan ekibi karşısında avantaj arayacak. SAMSUNSPOR 21 YIL SONRA AVRUPA'DA Başkent Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabakada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Kupa 3’te ise ilk olarak Başakşehir, saat 20.45’te Romanya temsilcisi U.Craiova’yı konuk edecek. Boz Baykuşlar’da tek hedef farklı galibiyetle rövanş öncesi tur biletini cebine koymak. BAŞAKŞEHİR, ROMANYA EKİBİNİ KONUK EDECEK Bilindiği üzere turuncu-lacivertli ekibimiz ilk turda Bulgar rakibi Cherno More’yi, ikinci turda ise Norveç’in güçlü ekibi Viking’i elemeyi başarmıştı. Saat 21.15’te ise Beşiktaş, İsviçre’de Lausanne’a konuk olacak. Kara Kartal da İstanbul’a avantajlı skorla dönmeye çalışacak. BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA İYİ BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYOR Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ile Ernest Muci kafilede yer almazken, son lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen David Jurasek takımla Lozan’a götürüldü. UEFA listesine eklenen Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut da bugün şans verilmesi durumunda oynayabilecek. Eshspor Haberleri Serdal Adalı transferlerle ilgili konuştu: Önümüzdeki haftayı işaret etti

