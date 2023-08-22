Avrupa'daki temsilcilerimizin lig maçları ertelenecek Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu eleme maçları öncesinde, Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların karşılaşmalarını ertelemesi TFF'yi harekete geçirdi. Federasyon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'deki maçlarını ertelemeyi düşünüyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi düşünüyor.

Spor camiasının tanınan isimlerinden Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını.

Öte yandan Fırat Günayer, Erman Toroğlu gibi isimler de bu söylentilerin doğru olduğuna dair ifadeler kullandı.

3 maç ertelenecek

TFF'nin erteleme kararı alması durumunda, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelenecek.

Hatırlanacağı üzere Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa'da ülkesini temsil edecek olan takımların maçlarını ertelemişti.