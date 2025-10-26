Avrupa'nın en değerli ligleri güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunda 2025 yılının en fazla değer kazanan ligleri açıklandı...

Süper Lig, en fazla değer kazanan liglerden biri oldu.

Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig’in değeri 277 milyon euro artış gösterdi ve toplamda 1.33 milyar euroya ulaşarak en fazla değer kazanan 3. lig oldu.

SÜPER LİG'İN DEĞERİ ARTTI

Süper Lig’i İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga geçerken Avrupa’nın büyük bir bölümünde liglerin değerlerinde artış yaşandı.

Belçika, Çekya, Danimarka ve Avusturya’nın lig değerlemesinde ise düşüş oldu.

İşte sıralama şöyle...

AVRUPA’NIN EN DEĞERLİ LİGLERİ

10. Belçika Ligi - 948.43 milyon euro

9. Rusya Ligi - 1.05 milyar euro

8. Hollanda Ligi - 1.21 milyar euro

7. Süper Lig - 1.33 milyar euro

6. Portekiz Ligi - 1.76 milyar euro

5. Fransa Ligue 1 - 3.64 milyar euro

4. Almanya Bundesliga - 4.65 milyar euro

3. İtalya Serie A - 5.44 milyar euro

2. İspanya LaLiga - 5.57 milyar euro

1. İngiltere Premier Lig - 12.77 milyar euro