Aziz Yıldırım, doğum günü kutlamasına katıldı Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu'nun doğum günü partisinde yer aldı. Yıldırım'ın eğlenceli halleri sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Fenerbahçe'de 20 yıl sürdürdüğü başkanlık görevinin ardından 2018'de koltuğu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım, son dönemde gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz ay bir basın toplantısı düzenleyerek Başkan Ali Koç'u eleştiren ve gündem olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kongre Üyesi İlhan Ekşioğlu'nun doğum günü partisine katıldı.

Orkestra çaldı, Aziz Yıldırım söyledi

Orkestra eşliğinde dostlarıyla eğlenen Aziz Yıldırım'ın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün yapılan Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım hakkında söylediği sert sözlerin ardından 70 yaşındaki futbol adamının bu görüntüleri çok konuşuldu.

"En cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz"

Ali Koç, Yıldırım ile ilgili Fenerbahçe Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullanmıştı: