Aziz Yıldırım, doğum günü kutlamasına katıldı

Fenerbahçe'de 20 yıl sürdürdüğü başkanlık görevinin ardından 2018'de koltuğu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım, son dönemde gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz ay bir basın toplantısı düzenleyerek Başkan Ali Koç'u eleştiren ve gündem olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kongre Üyesi İlhan Ekşioğlu'nun doğum günü partisine katıldı.
Orkestra çaldı, Aziz Yıldırım söyledi
Orkestra eşliğinde dostlarıyla eğlenen Aziz Yıldırım'ın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Geçtiğimiz gün yapılan Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım hakkında söylediği sert sözlerin ardından 70 yaşındaki futbol adamının bu görüntüleri çok konuşuldu.
"En cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz"
Ali Koç, Yıldırım ile ilgili Fenerbahçe Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullanmıştı:
Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sağdık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız.