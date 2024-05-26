Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran poz Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesindeki isimlerle bir fotoğraf paylaştı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli olmuştu.

Listesini tanıtan Aziz Yıldırım, "Rahatımı şampiyonluk için bozdum." derken şampiyonun belli olacağı maç öncesinde de ekibiyle bir fotoğraf paylaştı.

Asil:

Mithat Yenigün,

Mahmut Nedim Uslu,

Cengiz Erdem,

Nihat Özbağı,

İlhan Yüksel Ekşioğlu,

Mehmet İman,

Ahmet Önder Fırat,

Fatih Öztürk,

Murat Salar,

Mehmet Selim Kosif,

Batuhan Özdemir,

Ömer Onan,

Hande Tibuk,

Ahmet Özokur

Yedek:

Emin Selim Akgül,

Mustafa Aydın Acun,

Emrah Tünay,

Mehmet Engin Özturan,

Kemal Fatih Aslan,

Berkay Erdim,

Tuna Akın