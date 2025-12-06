Bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda şike ve bahis soruşturmasında dün sabah erken saatlerde yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27’si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTINA ALINANLAR

İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda; eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 35 kişi, ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.

Beş şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 38’e yükseldiği belirtilmişti.

GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonlar, genişleyerek devam ediyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Gözaltına bulunan 38 kişi, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.