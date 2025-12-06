Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu son yolculuğuna uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın dün vefat eden torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Erken doğan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 3,5 aylık Can Arbay için Narlıdere ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Uçar ve Arbay ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Can Arbay, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Feyyaz Uçar, kızı Özgenur ve damadı Çağdaş Arbay ile taziyeleri kabul etti.

"AİLEMİZ İÇİN ÇOK ZOR BİR KAYIP"

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." mesajını yayınlarken Fenerbahçe, "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.