Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulunda gerginlik!

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda gerginlik yaşandı.

ATO Congresium Zelve Salonu'ndaki genel kurulda gündem maddeleri görüşülürken tansiyon yükseldi.

Haziran ayındaki genel kuruldan sonra üyeliğe kabul edilen delegelerin oy kullanmaması için verilen önergenin gündeme alınması teklifini, başkanlığını Deniz Aksoy'un yaptığı divan reddetti.

ARBEDE YAŞANDI

Hemen ardından kırmızı-siyahlı kulübün mevcut başkanı Mehmet Kaya'nın konuşmasını yapması için kürsüye geldiği sırada salonda arbede yaşandı.

Çıkan kavgaya güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için müdahale etti.

Bu durum üzerine divan başkanı, genel kurula ara verdi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

"Burası kavga yeri değil. Gençlerbirliği'nin adı birlik, burada birlik yok." diyen Kaya, "Öncelikle her zaman yanımda olan ve arkamda duran aileme teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyeleri beni hiç yalnız bırakmadı, ne istediysem ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi katkıda bulundu. Gençlerbirliği büyük bir kulüp ama çok uğraşanların, mahkemelere gidenlerin, geceleri internet kanallarında konuşan arkadaşların zamanları, paraları çok. Bugün aday olmuşlar. Ben başkanlık adaylığından çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA ARA VERİLDİ

Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından salonda tekrar arbede yaşandı ve genel kurula bir kez daha ara verildi.

NELER OLMUŞTU?

Haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle görevinden istifa etmişti.

Yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda, Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirmişti.

YENİ BAŞKAN ARDA ÇAKMAK

Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin’in yarışması beklenen genel kurulda Kaya’nın ve Çetin’in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu.

Tek aday olarak seçime giren Çakmak, açık oylama ile başkan seçildi.

"GENÇLERBİRLİĞİ ŞEFFAF BİR KULÜP OLACAK"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşmasını yapan Arda Çakmak, "Her şeyi kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Ben gerçekten Gençlerbirliği’ni yürekten seven bir insanım. 80’den beri bu kulübün içindeyim. Bilenler bilir. Harun Ağabey bilir, Osman Hocam bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir tek şeyin sözünü size kesinlikle veriyorum, yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç tane üyemiz var, kaç lira alacağımız var, ilk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün şeffaflığıyla Gençlerbirliği internet sitemizden açıklamak olacak. Elimden geldiği kadar yapacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim. Arkadaşlar benden bu kadar genelgesini yapan yapsın diye. Ben Hacettepespor başkanı olduğumda ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük karşısında oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Kulübü iyi yerlere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.