Bakan Osman Aşkın Bak'tan yasadışı bahis açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, törende açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, törende yasadışı bahisle ilgili konuştu.

"KİME GİDERSE GİTSİN DEVAM EDECEK"

Yasadışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Bak, "Süreç devam ediyor. Kime giderse gitsin devam edecek." dedi.

Bakan Bak'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Yasadışı bahisle mücadele, en önemli işlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar çerçevesinde eylem planını ortaya koyduk. Süreç devam ediyor. Kime giderse gitsin devam edecek. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım, vatanını seven, futbolu hizmet eden genç, yürekli hakemler lazım. Biz bunu istiyoruz."