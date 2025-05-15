Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı iki golle geçti

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1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

BANDIRMASPOR, 2 GOLLE GÜLDÜ

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Mexer ve 62. dakikada Lois Diony kaydetti.

BANDIRMASPOR, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak.

29 MAYIS'TA SÜPER LİG'E ÇIKAN 3. TAKIM BELLİ OLACAK

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek.

Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.