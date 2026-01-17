Aliağa Petkimspor'da Daniel Utomi ile yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kendisine kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 EYLÜL'DE TRANSFER OLMUŞTU

İzmir ekibi, ABD'li basketbolcuyla 3 Eylül 2025'te sözleşme imzalandığını duyurmuştu.