Aliağa Petkimspor'da Daniel Utomi ile yollar ayrıldı

Aliağa Petkimspor, 3 Eylül 2025 tarihinde transfer ettiği Daniel Utomi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 14:29
Aliağa Petkimspor'da Daniel Utomi ile yollar ayrıldı
  • Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi ile yollarını ayırdı.
  • Sözleşme karşılıklı feshedildi ve oyuncuya kariyerinde başarılar dilendi.
  • Utomi, 3 Eylül 2025'te takıma katılmıştı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kendisine kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 EYLÜL'DE TRANSFER OLMUŞTU

İzmir ekibi, ABD'li basketbolcuyla 3 Eylül 2025'te sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

