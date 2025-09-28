Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Hatayspor deplasmanında kazandı

Bandırmaspor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 21:10
Bandırmaspor, Hatayspor deplasmanında kazandı

1.Lig'in 8. hafta maçında Bandırmaspor, Hatayspor'a konuk oldu.

Mersin Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı.

BANDIRMASPOR, 3 GOLLE GÜLDÜ

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Remi Mulumba, 65. dakikada Leandro Bacuna ve 72. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.

HATAYSPOR, 3 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. Hatayspor, 3 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Hatayspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri