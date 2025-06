Ara transfer döneminde Gençlerbirliği altyapısından Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olan Baran Yıldız, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz ekibinde kalıcı olmayı ve A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini söyledi.

Orta saha oyuncusu Baran Yıldız, "Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a uzanan yolculuğuna" ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin kapısından ilk kez 10 yaşında girdiğini belirten Baran, şu şekilde konuştu:

Newcastle United'a transferinin hızlı geliştiğini söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, İngiltere yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

Baran, "Newcastle United'dan transfer teklifi gelince ne hissetin?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Türkiye'de A takımda oynamadan İngiltere'ye gitmesini kendisi için avantaj olarak gören genç oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

Uyum sürecini atlattığının altını çizen Baran Yıldız, İngiltere deneyiminin ilk 4 aylık bölümüne ilişkin şöyle konuştu:

"Premier Lig'de oynamak herkesin hayalidir." ifadesini kullanan futbolcu, şunları dedi:

Futbol stili hakkında bilgi veren Baran Yıldız, şu şekilde konuştu:

Newcastle United'da oynayan Sandro Tonali'yi çok beğendiğini ve onu idol olarak gördüğünü dile getiren Baran, şu şekilde konuştu:

Premier Lig'de Odegaard'a karşı oynamak istediğini belirten Baran, Türkiye ve İngiltere arasındaki antrenman temposunu ise şu sözlerle kıyasladı:

Newcastle United'da çok iyi karşılandığını vurgulayan orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Baran, Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler'in de Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

Gençlerbirliği tabii ki benim için çok önemli. Ben 2017 yılında içeri girdiğimde, bu kulübün nasıl saygın, büyük bir camia olduğunu öğrendim. Burada karakterli olmayı, insan olmayı öğreniyoruz. Burada futbolculuk her zaman ikinci planda. İstediğiniz kadar iyi futbolcu olun ama saygılı olmadığınız sürece bu kulüpte barınamazsınız. Beni Baran Yıldız yapan yer kesinlikle Gençlerbirliği. Burayı asla unutmayacağım. Burası benim büyüdüğüm yer.

Gençlerbirliği'nin maçlarını izlediğini ve Süper Lig'e yükseldiği için mutlu olduğunu dile getiren Baran, şu şekilde görüş belirtti:

Baran Yıldız, kısa ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Şu anki hedefim, Newcastle'da kalıcı olmak. İlerisini şu an düşünmüyorum ama herkes gibi milli takım forması giymek isterim. Bence her futbolcu için en büyük gurur, ülkesinin formasını giymesidir. Onun dışında bir gurur düşünmüyorum. Ama ilk hedefim, şu an Newcastle'da kalıcı olup A takımla taraftarlarımızın karşısında sahaya çıkmak.