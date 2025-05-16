İspanya La Liga'da Barcelona, şampiyonluk maçında aynı şehrin takımı Espanyol ile derbi maçına çıktı.
Mücadeleyi 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ancak karşılaşma öncesinde yaşananlar maça damga vurdu.
ARACINI TARAFTARLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Çıkan arbede sırasında önü kesilen bir araç, Espanyol taraftarlarının bulunduğu noktada kontrolden çıktı ve son sürat gaza bastı.
Önüne çıkan taraftarları ezen araç nedeniyle yaşanan olayda 13 kişi yaralandı.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, taraftarlar saldırı anında kaçmaya çalıştı ancak bazıları aracın altında kalarak yaralandı.
13 KİŞİ YARALANDI
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç da bir süreliğine durduruldu.
Öte yandan taraftarın üstüne araba süren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
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