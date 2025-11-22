Barış Alper Yılmaz, 12 maç sonra gol attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Müsabakanın 57. dakikasında Mauro Icardi’nin, kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Velho’dan seken topu Barış Alper boş ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

12 MAÇ SONRA ATTI

Bu sezon son olarak Fatih Karagümrük müsabakasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 olmak üzere 12 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 5’e çıkardı.

80 DAKİKA SAHADA KALDI

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.