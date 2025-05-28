Barış Alper Yılmaz'dan transfer sözleri

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Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, şampiyonluk sonrası transfer sorusuna cevap verdi.

Avrupa veya Premier Lig'e transfer haberleri hakkında görüşü sorulan Barış Alper Yılmaz, yurt dışında oynamak istediğini söyledi.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini belirten Yılmaz, "Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir."