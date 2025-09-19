Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyon taraftarların tepkisi çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Almanya'da oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 1-0 önde götürdüğü anlarda çok kritik bir pozisyon yaşandı.
İLKAY, AL DA AT DİYEREK BIRAKTI
Sarı-kırmızılılar, çok tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı.
Pasla kullanılan serbest vuruşun ardından kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutu, çok farklı şekilde auta gitti.
Bu kaçan fırsat, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi.
FARKLI ŞEKİLDE AUTA GİTTİ
Galatasaray taraftarı, gerek maç devam ederken gerekse karşılaşma sonunda sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'a sert tepki gösterdi.
Taraftarlar, bu pozisyonun maçın seyrini değiştirdiğini savunarak milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.