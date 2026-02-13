Abone ol: Google News

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Milli Takımımızın rakipleri kura çekiminde belli oldu. A Milli Takımımızın maç takvimi de netleşti. Buna göre ilk maçımızı 25 Eylül'de Fransa'yla oynayacağız.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 12:21
  • A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek ve rakipler Fransa, İtalya, Belçika olarak belirlendi.
  • İlk maçımızı 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağız.
  • Ardından İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan Türkiye'nin fikstürü netleşti.

A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmıştı.

Bu kapsamda Ay-Yıldızlıların rakipleri belli olmuştu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.

FİKSTÜR BELLİ OLDU: İLK MAÇIMIZ FRANSA'YLA 

Açıklanan fikstüre göre ilk maçımızı 25 Eylül'de, Fransa'yla oynayacağız.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

25 Eylül: Türkiye - Fransa

28 Eylül: Türkiye - İtalya

2 Ekim: Belçika - Türkiye

5 Ekim: İtalya - Türkiye

12 Kasım: Türkiye - Belçika

15 Kasım: Fransa - Türkiye

