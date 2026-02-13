A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

- A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek ve rakipler Fransa, İtalya, Belçika olarak belirlendi.
- İlk maçımızı 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağız.
- Ardından İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan Türkiye'nin fikstürü netleşti.
A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmıştı.
Bu kapsamda Ay-Yıldızlıların rakipleri belli olmuştu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.
FİKSTÜR BELLİ OLDU: İLK MAÇIMIZ FRANSA'YLA
Açıklanan fikstüre göre ilk maçımızı 25 Eylül'de, Fransa'yla oynayacağız.
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların fikstürü şöyle:
25 Eylül: Türkiye - Fransa
28 Eylül: Türkiye - İtalya
2 Ekim: Belçika - Türkiye
5 Ekim: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye