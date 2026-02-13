A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Milli Takımımızın rakipleri kura çekiminde belli oldu. A Milli Takımımızın maç takvimi de netleşti. Buna göre ilk maçımızı 25 Eylül'de Fransa'yla oynayacağız.