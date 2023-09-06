Başakşehir, Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya vardı Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Çağdaş Atan, Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun terk ettiği koltuğa aday oldu. Atan'ın Başakşehir kulübü ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

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Süper Lig'de geçen 4 haftada tam 3 teknik direktör takımının başından ayrıldı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu görevini bırakırken, Gaziantep FK'de Erdal Güneş ve Kayserispor'da da Çağdaş Atan takımlarına veda etti.

Başakşehir, Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı

Sürpriz bir gelişme ise Başakşehir cephesinde yaşandı. Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.



Kayserispor ile 43 maça çıkan Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.