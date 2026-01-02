Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başakşehir, 32 yaşındaki futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp, Türüç'e emekleri için teşekkür etti.

"KARİYERİNİN GERİ KALANINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.