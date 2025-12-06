Başakşehir - Fenerbahçe - CANLI SKOR

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
- Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor ve skor 0-0.
- Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor.
GÜNCEL SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE
5' Fenerbahçe Talisca'nın pasında Jhon Duran'ı topla buluşturmak istedi. Kaleci çıkıp topu kontrol etti.
3' Fenerbahçe maça baskıyla başladı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı.
Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
İLK 11'LER