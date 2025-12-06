Abone ol: Google News

Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

Süper Lig’in 15. haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

  • Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.
  • Maç saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
  • Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Süper Lig’in 15. hafta maçında saat 20.00’de Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir’in konuğu olacak.

Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Başakşehir - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alper Çetin görev yapacak.

Çetin’e AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.

