Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

- Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.
- Maç saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
- Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 15. hafta maçında saat 20.00’de Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir’in konuğu olacak.
Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
Başakşehir - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alper Çetin görev yapacak.
Çetin’e AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.