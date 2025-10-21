Abone ol: Google News

Başakşehir, Süper Lig'deki erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak

Başakşehir, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Rizespor'la karşılaşacak. Yarın Rize'de oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 09:36
Başakşehir, Süper Lig'deki erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak
  • Başakşehir, Süper Lig'de erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak.
  • Maç yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
  • Başakşehir'in sakatlıkları bulunan oyuncuları Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev forma giyemeyecek.

Başakşehir, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET 

Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir, topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

RİZESPOR'UN 2 GALİBİYETİ BULUYOR 

Ligde çıktığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

