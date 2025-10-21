Başakşehir, Süper Lig'deki erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak

- Başakşehir, Süper Lig'de erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak.
- Maç yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
- Başakşehir'in sakatlıkları bulunan oyuncuları Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev forma giyemeyecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Başakşehir, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
8 MAÇTA 1 GALİBİYET
Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Başakşehir, topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.
RİZESPOR'UN 2 GALİBİYETİ BULUYOR
Ligde çıktığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.